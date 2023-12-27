Стало известно, сколько минут в 2023 году мошенники дозванивались до жертв

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Директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Пётр Алфёров рассказал, что в 2023 году мошенники потратили более 3 млн минут, чтобы дозвониться до жертв. Он также отметил, что самая длительная атака длилась 2,5 часа. Об этом пишет РИА Новости.
«С 1 января по 25 декабря 2023 года антифрод-система «Билайна» позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 млн 133 тыс. клиентов. Средняя атака мошенника в 2023 году длилась 2 минуты 48 секунд, самая долгая атака продолжалась 2,5 часа. Чтобы дозвониться до абонентов, мошенники потратили около 3,3 миллиона минут», — цитирует агентство слова собеседника.
Алфёров добавил, что большая часть потенциальных жертв мошенников — жители крупных городов. Так, на первом месте этого списка оказалась Москва, второе и третье заняли Санкт-Петербург и Казань соответственно.
«Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин – 48 лет», — заключил Пётр Алфёров.
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