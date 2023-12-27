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Стало известно, сколько минут в 2023 году мошенники дозванивались до жертв

«Билайн»: Мошенники в 2023 году дозванивались до жертв более трёх млн минут
27 декабря 2023, 01:11
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Пётр Алфёров рассказал, что в 2023 году мошенники потратили более 3 млн минут, чтобы дозвониться до жертв. Он также отметил, что самая длительная атака длилась 2,5 часа. Об этом пишет РИА Новости.
«С 1 января по 25 декабря 2023 года антифрод-система «Билайна» позволила защитить от влияния телефонных мошенников 1 млн 133 тыс. клиентов. Средняя атака мошенника в 2023 году длилась 2 минуты 48 секунд, самая долгая атака продолжалась 2,5 часа. Чтобы дозвониться до абонентов, мошенники потратили около 3,3 миллиона минут», — цитирует агентство слова собеседника.

Алфёров добавил, что большая часть потенциальных жертв мошенников — жители крупных городов. Так, на первом месте этого списка оказалась Москва, второе и третье заняли Санкт-Петербург и Казань соответственно.


При этом средний возраст потенциальной жертвы составил 45 лет, из них 59% — мужчины и 41% — женщины.

«Если посмотреть средний возраст отдельно для мужчин и женщин, то у мужчин он составляет 43 года, у женщин – 48 лет», — заключил Пётр Алфёров.

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В восьми районах Ярославской области ввели режим ЧС
В Ярославской области ввели режим ЧС из-за отключения электричества
27 декабря 2023, 02:00

Фото: iStock/Aleksei Maznychenko

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в восьми районах области из-за отключения электричества на фоне непогоды ввели режим ЧС. Об этом глава региона написал в своём Телеграм-канале.
«Из-за погодных условий в регионе сложилась критическая ситуация с подачей электроэнергии. В срочном порядке провели комиссию по чрезвычайным ситуациям с участием МЧС, МРСК «Ярэнерго», прокуратуры, глав муниципальных районов. Режим ЧС введён в восьми районах области», — говорится в публикации.

Евраев уточнил, что речь идёт о городском округе Переславль-Залесский, Угличском, Борисоглебском и Большесельском районах. Основной причиной отключения стали сильнейший снегопад, обрывающий электролинии, а также несвоевременная расчистка просек ЛЭП.

Евраев подчеркнул, что работы по восстановлению идут круглосуточно.

«В каждом районе принимаются свои дополнительные меры по поддержке людей», — добавил губернатор.

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#меры
#режим
#рф
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RTVI: Финляндия запретила россиянам писать бумажные письма Санта-Клаусу
27 декабря 2023, 01:51

Фото: iStock/Baks

Финляндия запретила россиянам писать бумажные письма Санта-Клаусу. Об этом сообщил телеканал RTVI со ссылкой на министерство иностранных дел данной скандинавской страны. В ведомстве напомнили о том, что ещё весной минувшего года финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между странами.
Эти меры основаны «на исключительных обстоятельствах в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза». При этом в дипломатическом ведомстве Финляндии указали, что каждый человек имеет права свободно писать Санта-Клаусу, в том числе — на электронную почту.

Российский МИД вызвал посла Финляндии из-за заключения оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что 19 февраля МИД РФ сообщил финскому послу, что Россия не намерена оставлять без ответа наращивание военного потенциала НАТО на общей российско-финской границе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. По словам российского лидера, существовали некоторые разногласия в лесном комплексе, которые связаны с необходимостью развития лесопереработки внутри государства. Путин отметил, что с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс, Россия будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там конкретные воинские подразделения.

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#финляндия
#россия
#письма
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Борисов: «Роскосмос» запустит три экспериментальных спутника разведки
27 декабря 2023, 01:28

Фото: iStock/tifonimages

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация в 2025-2026 годах запустит три экспериментальных разведывательных спутника.
«Активно ведем работу над созданием трех экспериментальных аппаратов высокодетальной разведки: в оптическом диапазоне — двух, и одного — в локационном. Надеемся запустить их в 2025-2026 году, они также станут основой многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — рассказал Борисов в беседе с «Россией 24».

Ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутников Минобороны. В ​оборонном ведомстве отметили, что пуск, произведённый 21 декабря, осуществили боевые расчёты космических войск ВКС РФ.

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#рф
#роскосмос
#спутник
#россия
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«Газпром» пообещал к 2030 году полностью газифицировать Россию
Глава «Газпрома» Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
27 декабря 2023, 00:40

Фото: iStock/bermuda cat

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиро Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, к началу 2024 года уровень газификации по Российской Федерации составит уже 89% из ста технически возможной сетевой газификации. Миллер добавил, что в 2023 году было газифицировано более 400 населенных пунктов и построено 2,9 тыс. км магистральных газопроводов.

«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100% газификации в России в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — цитирует агентство слова главы «Газпрома».

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#газпром
#россия
#владимир путин
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Кабмин РФ поддержал проект о регулировании платежей за цифровые подписки
27 декабря 2023, 00:04

Фото: iStock/AntonioGuillem

Российское правительство поддержало инициативу о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, заявив при этом о необходимости ряда доработок. Об этом пишет ТАСС.
В Кабмине уточнили, что сейчас некоторые сервисы не предупреждают клиента о совершении очередного платежа, даже если это списание является первым после окончания бесплатного периода. Такое продление происходит автоматически, и сервисы не предоставляют людям времени для отказа от платной услуги.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в публикации.

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#услуги
#законопроект
#рф
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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
27 декабря 2023, 00:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Профессиональный праздник отечественных спасателей отмечается 27 декабря. Соответствующее видеообращение главы государства уже опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что спасатели действуют грамотно и слаженно даже в самых трудных условиях. Он от всей души поблагодарил личный состав МЧС за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач.



Владимир Путин особенно отметил труд спасателей в минувшем году во время паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России, а также при эвакуации людей с Ближнего Востока и доставке туда гуманитарной помощи.

Также президент РФ подчеркнул, что в поле внимания российских спасателей «должны находиться вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан».

По данным МЧС РФ, за этот год сотрудники ведомства спасли около 50 тыс. и эвакуировали более 215 тыс. человек, а также ликвидировали более 280 чрезвычайных ситуаций.

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Глава ЛНР Пасечник отменил на новогодние праздники действие комендантского часа
26 декабря 2023, 23:45

Фото: сайт Кремля

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа в республике на время новогодних праздников. Он будет отменен с 23:00 31 декабря 2023 года до 04:00 8 января 2024 года.
В соответствующем указе говорится, что мера затронет не все части региона — комендантский час сохранится в Кременском районе, Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, а также Сватовском и Троицком районах республики.

Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.

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#новогодние каникулы
#лнр
#праздники
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В Мытищах устанавливают причины массового мора рыбы в реке Уче
26 декабря 2023, 22:51

Фото: Роман Яковлев

Минэкологии Московской области направило в Мытищи инспекторов эконадзора после массовой гибели рыбы в реке Уче. Пробы речной воды показали превышение нормальных значений по хлорид-иону и аммоний-иону.
На запах гнили от реки пожаловались жители населённых пунктов Лысково и Марфино. Они обратились в администрацию городского округа Мытищи с просьбой провести проверку.
«Ситуация находится под контролем управления экологии администрации. На место выезжали специалисты Мособлэкомониторинга. Они отобрали пробы для установления степени воздействия на водные биоресурсы. Сотрудники Росрыболовства уже взяли образцы рыбы, грунта и воды. Разбираемся в причинах случившегося», – написал в своём телеграм-канале начальник Управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.
Жители отмечают, что пик мора рыбы пришёлся на 24 декабря. На следующий день число мёртвой рыбы сократилось, а в среду жители деревни Лысково видели в реке живую рыбу.
«За эти дни я не видел в воде мёртвых хищников – ни щуки, ни кого-то ещё. Сегодня я уже заметил несколько стаек живых рыб дальше по реке. С этой ситуацией нужно разобраться», – сказал местный житель Иван.
В Минэкологии отметили, что превышение нескольких нормативных значений воды свидетельствует о загрязнении реки канализационными отходами. Возможный источник сброса – очистные сооружения, расположенные выше по течению.

Информация по превышениям направлена в Росприроднадзор и в Росрыболовство. Эти ведомства должны установить причины гибели рыб.

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#река
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Обновлённая котельная в Долгопрудном обеспечит теплом 820 жителей
26 декабря 2023, 22:45

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Долгопрудном завершили реконструкцию котельной с прокладкой теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Котельная расположена на ул. Ленинградской в доме №19. В ходе работ были проложены сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для переключения жилых домов №4 и №6 по ул. Тимирязевской, а также №1а и №2а по ул. Южной. Для повышения качества и надёжности теплоснабжения мощность модернизированной котельной увеличили», – отметили в министерстве.
Там добавили, что дополнительно была построена теплотрасса протяжённостью более 2,5 км. Это позволит обеспечить горячей водой жильцов четырёх домов на ул. Тимирязевской и ул. Южной.

По данным министерства, работы завершены в полном объёме. Качественными коммунальными услугами обеспечены 820 жителей четырёх многоквартирных домов, здания поликлиники и школы №4.

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