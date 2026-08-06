Невролог назвала лучший напиток для здоровья мозга
Врач-невролог Киран Бат назвала напиток, который считает лучшим для поддержания когнитивного здоровья. Об этом пишет издание Eating Well.
Бат утверждает, что кофе особенно полезен для поддержания здоровья памяти. По её мнению, этот напиток содержит вещества, положительно влияющие на когнитивные функции, что подтверждено множеством научных исследований. Основное активное вещество в кофе — кофеин, который блокирует аденозин, химическое соединение, вызывающее сонливость. Это позволяет улучшить концентрацию и внимание в течение дня, объяснила врач.
Кроме того, в напитке содержится большое количество полифенолов и антиоксидантов, которые снижают уровень окислительного стресса и воспаления в организме, замедляя процессы когнитивного старения. Исследования также показали, что умеренное потребление кофе (две-три чашки в день) может снизить риск развития деменции.
Читайте также: