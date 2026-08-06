Невролог назвала лучший напиток для здоровья мозга

06 августа 2026, 10:30

Невролог Бат назвала кофе лучшим напитком для улучшения памяти и здоровья мозга

Фото: iStock/iWichy

Врач-невролог Киран Бат назвала напиток, который считает лучшим для поддержания когнитивного здоровья. Об этом пишет издание Eating Well.