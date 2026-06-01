Россиян предостерегли от поездок в ОАЭ текущим летом

01 июня 2026, 14:55

Турэксперт Абасов: турпоток в ОАЭ не восстановится до октября 2026 года

В текущем году число россиян, которые смогут отдохнуть в ОАЭ, будет значительно ниже показателей 2025 года, несмотря на возобновление полетов. Об этом рассказал стратегический аналитик туристического сектора Михаил Абасов.





По его словам, запуск первого прямого рейса в Дубай является позитивным сигналом, однако это не приведет к возобновлению организованного туризма, поскольку пакетные туры в ОАЭ сейчас не продаются, а спрос на них серьезно сократился.





«Для самостоятельных путешественников, готовых нести все риски, направление уже доступно. Однако для большинства граждан я не рекомендую ОАЭ на ближайшие месяцы. Безопасность остается приоритетом, поэтому пока сохраняется рекомендация МИД РФ о воздержании от поездок», — отметил Абасов в разговоре с изданием «Абзац».

«Турция традиционно ассоциируется с отдыхом по системе "все включено", которая предоставляет множество преимуществ за фиксированную стоимость. Российские туристы большую часть времени проводят в отелях, перемещаясь лишь к пляжу или бассейну. Даже при сильной жаре отдыхающие понимают, что выходить на улицу лучше ближе к вечеру», — пояснил специалист.