Россиян предостерегли от поездок в ОАЭ текущим летом
Турэксперт Абасов: турпоток в ОАЭ не восстановится до октября 2026 года
В текущем году число россиян, которые смогут отдохнуть в ОАЭ, будет значительно ниже показателей 2025 года, несмотря на возобновление полетов. Об этом рассказал стратегический аналитик туристического сектора Михаил Абасов.
По его словам, запуск первого прямого рейса в Дубай является позитивным сигналом, однако это не приведет к возобновлению организованного туризма, поскольку пакетные туры в ОАЭ сейчас не продаются, а спрос на них серьезно сократился.
«Для самостоятельных путешественников, готовых нести все риски, направление уже доступно. Однако для большинства граждан я не рекомендую ОАЭ на ближайшие месяцы. Безопасность остается приоритетом, поэтому пока сохраняется рекомендация МИД РФ о воздержании от поездок», — отметил Абасов в разговоре с изданием «Абзац».
Полноценное восстановление организованного турпотока произойдет не ранее октября 2026 года. В качестве альтернативы эксперт посоветовал рассмотреть Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы и Шри-Ланку.
В беседе с Москвой 24 Абасов уточнил, что Турция останется для россиян приоритетным направлением даже при 40-градусной жаре, которую прогнозируют на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде.
«Турция традиционно ассоциируется с отдыхом по системе "все включено", которая предоставляет множество преимуществ за фиксированную стоимость. Российские туристы большую часть времени проводят в отелях, перемещаясь лишь к пляжу или бассейну. Даже при сильной жаре отдыхающие понимают, что выходить на улицу лучше ближе к вечеру», — пояснил специалист.
Он уточнил, что стоимость поездки в Турцию ниже по сравнению с другими странами, персонал в отелях часто разговаривает по-русски, также улететь в страну и вернуться обратно можно без пересадок.