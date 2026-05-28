Стало известно, в какой месяц предстоящего лета выгоднее всего брать отпуск

28 мая 2026, 15:03

Эксперт по трудовому праву Яковлева: Летом 2026 года отпуск выгодно брать в июле

Грядущим летом отпуск выгоднее всего брать в июле. Такой совет дала эксперт по трудовому праву, член палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева.





В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что меньше всего денег при выплате отпускных теряется в тех месяцах, в которых больше всего рабочих дней. Таким месяцем летом 2026 года является июль.





«За отпуск выплачивают средний заработок, который ниже, чем заработная плата. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше сумма, которую потеряет сотрудник, когда уйдет в отпуск. Например, в январе мало рабочих дней, и каждый из них стоит очень дорого. С экономической точки зрения невыгодно брать отпуск в этом месяце», — пояснила Яковлева.