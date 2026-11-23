23 ноября 2026, 11:21

Преподаватель Тихомирова рекомендует не закаливаться без консультации у врача

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Закаливание — это стресс для организма, поэтому проводить такие процедуры желательно после консультации со специалистом, а еще лучше под его наблюдением. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры сестринского дела Университета «Синергия» Виктория Тихомирова в беседе с Общественной Службой Новостей.





Эксперт порекомендовала перед началом закаливания обратиться к медсестре или фельдшеру — эти специалисты измерят артериальное давление, пульс и температуру тела, соберут анамнез и могут выявить скрытые противопоказания. Например, при аритмии или хронических заболеваниях почек резкие перепады температуры опасны и противопоказаны, поэтому при подозрении на такие диагнозы медики сразу предупредят пациента.





«Медицинская сестра в кабинете профилактики или фельдшер в школе или на предприятии также могут провести беседу, объяснить физиологию закаливания, развеять мифы — например, что обливаться ледяной водой нужно сразу – и обучить правильной технике контрастного душа. В детских садах, школах и санаториях именно медсестра контролирует соблюдение температурного режима при проветривании помещений, следит за правильностью проведения воздушных и водных процедур, а также ведет учет реакции детей на закаливание», — отметила Тихомирова.

«Если вы планируете начать закаливание, особенно при наличии хронических болезней, проконсультируйтесь не только с врачом, но и с медсестрой или фельдшером по месту жительства или работы. Они помогут составить безопасный график процедур и подскажут, на какие показатели – пульс, давление, сон, аппетит – обращать внимание», — посоветовала специалист.