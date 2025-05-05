Россиян предупредили, что детская видеоняня может находиться под наблюдением мошенников

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Современные устройства для наблюдения за детьми, такие как радионяни и IP-камеры, становятся лёгкой добычей для киберпреступников, которые могут шантажировать родителей и оказывать психологическое давление на детей после вторжения в частную жизнь. Об этом предупредила д.т.н., завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.
«Основная проблема заключается в том, что многие пользователи не задумываются о безопасности таких устройств. Чаще всего взлом происходит из-за использования стандартных паролей, которые никто не меняет. Комбинации вроде «admin/admin» или «1234» злоумышленники проверяют первыми, и зачастую этого бывает достаточно для получения доступа», – объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».Также хакеры могут воспользоваться уязвимостью недорогих моделей устройств, которые изначально содержат ошибки в прошивке. Также не менее рискованно подключать камеры и радионяни к слабо защищённым Wi-Fi сетям.
Особую опасность представляют фишинговые атаки, при которых пользователей обманом заставляют скачать поддельное приложение, через которое осуществляется управление устройством, или перейти по ссылке с вирусами. Также некоторые недобросовестные производители хранят видеозаписи в облачных хранилищах с недостаточной защитой, которые легко взламываются кибермошенниками.
«Обнаружить взлом можно по некоторым признакам. Обратите внимание на необъяснимые движения камеры (если она поворотная), странные звуки или голоса из устройства, неожиданные перезагрузки или мигание индикаторов. Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение интернет-трафика или незнакомые подключения в роутере», – отметила Максимова.Эксперт дала несколько советов для защиты от угроз. В первую очередь следует заменить пароль на более сложный, содержащий не только буквы, но и иные символы. Также необходимо отдавать предпочтение проверенным и известным брендам, которые обеспечивают надёжное шифрование данных.
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