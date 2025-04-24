В Подмосковье появится новая награда для успешных и ответственных родителей

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Каждый из вас лично или команды, которые вы возглавляете, занимаются спасением жизней. Съезд проходит в преддверии Дня работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля. Мы все знаем, что такое компетентные профессиональные специалисты, работающие в этой службе. Особенно это показал период коронавируса, когда было огромное количество вызовов. В Московской области на пике оно доходило до 12,5-13 тыс. в сутки при норме 5-6 тыс. в зависимости от сезона. Это заставило нас по-другому взглянуть на оснащение медицинских машин, подготовку специалистов, автоматизацию и цифровизацию процесса. сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая форум.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Скорая помощь – стержень здравоохранения, и то, что в Московской области она улучшается, нет никаких сомнений. У вас очень ответственная работа, иногда от первого контакта зависит, будет ли жить человек или нет. В регионе уже много сделано, но ещё многое предстоит», – приветствовал участников съезда директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Андрей Юрьевич Воробьёв в своём выступлении отметил неоценимую роль скорой помощи в борьбе с пандемией. Каждый из тех, кто участвует в съезде – герой, спасающий жизни людей. Мы очень благодарны Московской области за то, что в самых серьёзных ситуациях, когда необходимо отвечать на экстренные вызовы федерального уровня, она всегда готова подставить надёжное плечо. Вот и при вторжении врага в Курскую область медицинские бригады из Подмосковья были в числе первых, кто отправился на выручку. И сегодня они помогают спасать жизни мирных граждан и наших бойцов», – отметил замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)



В форуме участвуют руководители медицинских организаций, станций и подстанций скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф, работники скорой, представители научного сообщества из Подмосковья, а также более 30 регионов и трёх стран – Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.По его словам, в Подмосковье брали на вооружение лучшие практики. Это и IP-телефония, и диспетчеризация, и обеспечение оборудованием, позволяющим освобождать руки медикам и оказывать помощь в «золотой час» для пациентов.В течение двух дней ведущие специалисты в сфере здравоохранения будут разбирать самые сложные случаи, с которыми сталкиваются работники скорой помощи, делиться опытом и передовыми методиками. Запланирована серия мастер-классов.В службе скорой помощи Подмосковья сейчас работают около 10 тыс. человек, в том числе более 7,6 тыс. сотрудников выездных бригад. В среднем они обслуживают по 11-12 вызовов в сутки.Чтобы снизить нагрузку на бригады, в Московскую область продолжают привлекать специалистов, в том числе молодых. В прошлом году на работу устроились 1083 человека, в том числе 148 молодых специалистов. В этом году трудоустроено 278 специалистов, включая 32 молодых. После завершения обучения в августе планируется трудоустройство 262 целевиков. Предусмотрены договоры с ведущими вузами, доплаты для начинающих медработников.В Подмосковье действуют меры поддержки медиков – социальная потека, компенсация аренды жилья в 30 тыс. рублей ежемесячно, проект «Приведи друга», программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». С начала года работникам скорой помощи увеличена зарплата.Продолжается активная цифровизация, что позволяет освободить медиков от бумажной работы, наладить быструю передачу информации между специалистами. Все выездные бригады оснащены электронными планшетами, а жители могут отслеживать маршрут движение машины сразу после вызова. Перевод всех диспетчерских на IP-телефонию помогает не упускать звонков.В регионе сейчас действуют 56 подстанций и 92 поста скорой помощи. Регулярно обновляется и автопарк. Сейчас в нём свыше 880 машин и 90 реанимобилей. За пять лет заменено порядка 700 карет скорой.В каждой машине установлено необходимое оборудование для оперативного оказания помощи по дороге в больницу, в том числе дефибрилляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Реанимобили по просьбе медиков дополнительно оснащены современными портативными устройствами Lucas 2, позволяющими автоматически проводить сердечно-лёгочную реанимацию.На съезде Воробьёв вручил областные награды работникам СМП. Так, фельдшериз Истры за последние 3,5 года выезжала на 4,7 тыс. вызовов. А её коллега из Одинцовской подстанцииза то же время обслужила 5 тыс. вызовов.Вручены награды и водителям.во время пандемии отработал почти 470 часов, совершил более 6 тыс. выездов. За прошлый год он проехал более 27 тыс. км. А на счету Николая Капустина – почти 30 тыс. км. Водитель рассказал, что в профессии он уже 10 лет, но при этом ни разу не нарушил правил дорожного движения и не допустил аварийных ситуаций.Читайте также: