В Подмосковье появится новая награда для успешных и ответственных родителей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области появится новая награда – орден «Родительская доблесть». Закон о её учреждении в ходе 110-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Сегодня каждый пятый ребёнок в Подмосковье – из многодетной семьи. Многодетные семьи – основа нашего будущего, и мы обязаны создавать для них достойные условия, в том числе поощрять их труд. Об этом не раз говорил наш президент. Орден «Родительская доблесть» станет знаком признания успешного и ответственного родительства. Представляемые к наградам семьи воспитывают детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям. Именно благодаря им в нашем регионе и в стране формируются крепкие семейные ценности», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он отметил, что орден «Родительская доблесть» заменит знак «Материнская слава». Он станет мерой поощрения для обоих родителей. Это подчеркнёт равенство их вклада в семью и детей.
Орденом будут награждаться родители или единственный родитель за достойное воспитание детей; формирование активной жизненной позиции;
Нравственных и семейных устоев; успехи детей в учёбе, спорте и творчестве.
Кандидат на награждение должен иметь гражданство России не менее 10 лет; состоять между собой в браке, а если родитель единственный – являться вдовой или вдовцом. Помимо этого, он должен иметь место жительства в Московской области не менее 10 лет непрерывно; воспитывать не менее пяти детей до 18 лет или детей до 23 лет, если они обучаются по очной форме или призваны на военную службу.
К награждению не могут быть представлены женщины, которые ранее были награждены знаком «Материнская слава».
При награждении предоставляется единовременная выплата размером 100 тыс. рублей.
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Лора Луганская