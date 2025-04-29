В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить ребенка

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В селе Идринское Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 9-летнего мальчика. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 18 апреля 2025 года, когда ребенок играл в песочнице рядом с домом. К нему подошел 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии, который угостил детей сладостями и попросил провести его до дома знакомой.
Когда ребята отказались, мужчина схватил мальчика за руку и начал угрожать ему, что ударит, если тот закричит. На крики детей отреагировал сосед, который успел вмешаться и отбить ребенка у злоумышленника. Мужчина пытался сопротивляться и утверждал, что мальчик — его сын.
Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Злоумышленник задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
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Когда ребята отказались, мужчина схватил мальчика за руку и начал угрожать ему, что ударит, если тот закричит. На крики детей отреагировал сосед, который успел вмешаться и отбить ребенка у злоумышленника. Мужчина пытался сопротивляться и утверждал, что мальчик — его сын.
Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Злоумышленник задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
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Дарья Осипова