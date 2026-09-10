Россиян предупредили, что дикая ласковая лиса на самом деле смертельно опасна

10 сентября 2026, 17:07

Биолог Никифорова: дружелюбность дикой лисы является признаком бешенства

Фото: Istock/Wirestock

Преподаватель Государственного университета просвещения Елена Никифорова рассказала, что дикая лиса, которая ведёт себя дружелюбно и идёт на контакт с человеком, скорее всего, больна бешенством. По её словам, это тревожный сигнал, а не признак привыкания к людям.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что лисы часто заражаются бешенством, потому что питаются заражёнными грызунами. Специалист пояснила, что вирус поражает нервную систему, поэтому у больного зверя не полностью закрывается челюсть, течёт слюна, западает язык, а взгляд становится затуманенным.

«Животное может быть ослаблено, истощено, с облезлой шкурой. Кроме того, оно отличается несвойственным поведением: может без причины бегать в разных направлениях, не просто подходит близко к жилищу человека, но и идёт на контакт. Здесь нужно понимать: здоровое дикое животное, не имевшее опыта общения с людьми, никогда не поступит так», — заявила биолог.