Нашествие агрессивных божьих коровок зафиксировали в Горном Алтае
Нашествие агрессивных и кусающихся божьих коровок зафиксировали в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского заповедника.
Эпичные кадры нашествия божьих коровок засняли в селе Яйлю, центральной усадьбе Алтайского заповедника. На видео насекомые кружат над селом в больших количествах, а на других кадрах они покрывают окна домов.
Местная жительница поделилась, что горы насекомых под окнами появляются каждый день. По ее словам, никакие методы борьбы с ними не приносят результатов.
Ранее биолог Дмитрий Сафонов заявил, что в столичном регионе начался второй всплеск активности слепней, который продлится до середины сентября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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