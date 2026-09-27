Россиян предупредили, что мыши на участке грозят нашествием клещей весной

27 сентября 2026, 12:04

Биолог Слынько: численность грызунов осенью определяет активность клещей весной

Фото: Istock/Tomasz Klejdysz

Доцент Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько заявила, что грызуны кормят личинок и нимф таёжного клеща.





В беседе с RT эксперт заявила: чем больше мышей зимует в сараях, под домом или в компосте, тем выше вероятность того, что весной участок заполнят голодные паразиты.

«Чем выше численность грызунов на участке осенью, тем больше нимф переживёт зиму и выйдет на охоту следующей весной. Таким образом, осенняя дератизация — это не только защита от порчи имущества, но и прямая профилактика клещевых инфекций на будущий сезон», — пояснила Елена.