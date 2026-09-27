Стало известно, как мошенники заманивают подростков в преступные схемы
Доцент Щербаченко: мошенники заманивают подростков лёгким заработком
Мошенники предлагают подросткам лёгкий заработок и вовлекают их в преступные схемы. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что под такой подработкой злоумышленники могут подразумевать доставку или передачу сим-карт.
«Подросткам нельзя соглашаться на предложения о «лёгком заработке». Оформление банковской карты, передача сим-карты, получение или доставка денежных средств и посылок могут сделать ребёнка участником преступления», — предупредил Щербаченко.Доцент посоветовал родителям несовершеннолетних регулярно разговаривать с детьми о личной безопасности, правилах поведения в интернете и правовых последствиях мошеннических действий. По его мнению, уберечь подростков от вовлечения в преступную деятельность можно только совместными усилиями.