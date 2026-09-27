Стало известно, как мошенники заманивают подростков в преступные схемы

27 сентября 2026, 09:02

Доцент Щербаченко: мошенники заманивают подростков лёгким заработком

Фото: Istock/Михаил Руденко

Мошенники предлагают подросткам лёгкий заработок и вовлекают их в преступные схемы. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что под такой подработкой злоумышленники могут подразумевать доставку или передачу сим-карт.

«Подросткам нельзя соглашаться на предложения о «лёгком заработке». Оформление банковской карты, передача сим-карты, получение или доставка денежных средств и посылок могут сделать ребёнка участником преступления», — предупредил Щербаченко.