Врач рассказал, по какому критерию выбрать полезный квас

27 сентября 2026, 09:31

Врач Белоусов: полулитровая бутылка кваса покрывает суточную норму сахара

Фото: Istock/MaskaRad

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какой квас полезнее. По его словам, лучший напиток содержит не больше двух-трёх граммов сахара на 100 мл и обходится без лимонной и ортофосфорной кислоты, которые раздражают желудочно-кишечный тракт.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил: если сахара больше пяти граммов на 100 мл, одна полулитровая бутылка кваса покрывает всю суточную норму свободных сахаров — 25 г, которую рекомендует ВОЗ.

«При этом отсутствие привычной сладости не означает, что напиток является менее качественным. Сахар маскирует натуральную кислотность, горечь и терпкость, поэтому после снижения его количества вкус может казаться непривычным. Вкусовые рецепторы способны адаптироваться к менее сладким напиткам примерно за 10-14 дней», — отметил врач.