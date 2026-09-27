Врач рассказал, по какому критерию выбрать полезный квас
Врач Белоусов: полулитровая бутылка кваса покрывает суточную норму сахара
Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какой квас полезнее. По его словам, лучший напиток содержит не больше двух-трёх граммов сахара на 100 мл и обходится без лимонной и ортофосфорной кислоты, которые раздражают желудочно-кишечный тракт.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил: если сахара больше пяти граммов на 100 мл, одна полулитровая бутылка кваса покрывает всю суточную норму свободных сахаров — 25 г, которую рекомендует ВОЗ.
«При этом отсутствие привычной сладости не означает, что напиток является менее качественным. Сахар маскирует натуральную кислотность, горечь и терпкость, поэтому после снижения его количества вкус может казаться непривычным. Вкусовые рецепторы способны адаптироваться к менее сладким напиткам примерно за 10-14 дней», — отметил врач.При выборе кваса Белоусов советует читать состав. Кроме сахара, в него входят глюкозно-фруктозный сироп, декстроза, патока и концентрат сока. Если они стоят в начале списка, напиток содержит их много. Кислотность, по словам эксперта, тоже важна: лимонная и ортофосфорная кислоты вместе с газом раздражают желудок и пищевод, особенно при рефлюксе.