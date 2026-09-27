«Дело совсем не в поле»: Психолог развеял миф о мужской и женской дружбе
Психолог Денисов-Мельников: мужская и женская дружба устроены по-разному
Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что мужская и женская дружба имеют разные механизмы взаимодействия, но делить отношения по гендерному признаку неправильно.
В беседе с изданием «Абзац» специалист заявил, что мужчины легче переносят долгие паузы в общении.
«Я бы не делил дружбу на мужскую и женскую, они просто устроены по-разному. Мужская дружба часто спокойно переживает полгода молчания. <...> Женская дружба обычно эмоционально плотнее — больше разговоров, обсуждения отношений, чувств, деталей», — отметил он.Психолог добавил, что высокая эмоциональная вовлечённость в женской дружбе создаёт скрытые риски: завышенные ожидания от подруги часто провоцируют затяжные конфликты.
«Самая крепкая дружба вообще не мужская и не женская. Такие союзы формируются не по половому признаку, а там, где оба вкладываются в отношения одинаково», — заключил Денисов-Мельников.Ранее психолог Дмитрий Гаврилов заявил, что супругам не стоит работать в одной компании. По его словам, такая ситуация создаёт угрозу для отношений.