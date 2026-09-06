Россиян предупредили, что установка популярного прибора на кухне грозит штрафом

06 сентября 2026, 13:25

Юрист Матюшенков: неверная установка вытяжки грозит штрафом до 2,5 тыс. рублей

Фото: Istock/brizmaker

Заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков предупредил, что установка кухонной вытяжки может обернуться для владельцев жилья штрафом до 2,5 тыс. рублей.





В беседе с изданием «Абзац» юрист пояснил, что сама вытяжка не запрещена, но проблемы возникают при нарушении вентиляционных требований или самовольном переустройстве.

«Жилищный кодекс РФ относит к переустройству установку, замену или перенос оборудования, если такие работы требуют внесения изменений в техпаспорт помещения. Если выполненные работы будут квалифицированы как самовольное переустройство помещения в многоквартирном доме, применяется КоАП. Штраф для граждан в этом случае составит от 2 до 2,5 тысячи рублей», — сообщил Дмитрий.