Россиян предупредили, что установка популярного прибора на кухне грозит штрафом
Юрист Матюшенков: неверная установка вытяжки грозит штрафом до 2,5 тыс. рублей
Заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков предупредил, что установка кухонной вытяжки может обернуться для владельцев жилья штрафом до 2,5 тыс. рублей.
В беседе с изданием «Абзац» юрист пояснил, что сама вытяжка не запрещена, но проблемы возникают при нарушении вентиляционных требований или самовольном переустройстве.
«Жилищный кодекс РФ относит к переустройству установку, замену или перенос оборудования, если такие работы требуют внесения изменений в техпаспорт помещения. Если выполненные работы будут квалифицированы как самовольное переустройство помещения в многоквартирном доме, применяется КоАП. Штраф для граждан в этом случае составит от 2 до 2,5 тысячи рублей», — сообщил Дмитрий.Матюшенков добавил, что собственника могут обязать вернуть помещение в прежнее состояние, а при неисполнении — дело дойдёт до суда. Если установка вытяжки нарушает правила безопасности газовых плит, подачу газа в квартиры могут приостановить.