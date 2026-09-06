Стало известно, когда в Москву придёт бабье лето с температурой до +26°C

06 сентября 2026, 12:39

Синоптик Тишковец: бабье лето придёт в Москву 9 сентября с температурой до +26°C

Фото: Istock/asobov

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в середине следующей рабочей недели ожидается короткий период бабьего лета.





По прогнозу специалиста, 9 сентября воздух в столице прогреется до +21°C. В следующие два дня, 10 и 11 сентября, температура поднимется до +23–26°C.

«И это не обман и не ошибка синоптиков, а сработает «память лета», — отметил Тишковец.