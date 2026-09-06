Стало известно, когда в Москву придёт бабье лето с температурой до +26°C
Синоптик Тишковец: бабье лето придёт в Москву 9 сентября с температурой до +26°C
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в середине следующей рабочей недели ожидается короткий период бабьего лета.
По прогнозу специалиста, 9 сентября воздух в столице прогреется до +21°C. В следующие два дня, 10 и 11 сентября, температура поднимется до +23–26°C.
«И это не обман и не ошибка синоптиков, а сработает «память лета», — отметил Тишковец.Ночные температуры, по его словам, составят до +13°C. Синоптик пояснил, что подобные явления в метеорологии именуют «возвратами тепла» или «вторичным потеплением». Он подчеркнул, что ожидаемые значения значительно превышают климатическую норму для начала сентября — примерно на 10 градусов.