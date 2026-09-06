В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за август
Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за август до 15 сентября включительно. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарий обратил внимание на изменение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России, которое вступило в силу с 1 марта. Теперь оплата за жилое помещение и коммунальные услуги должна производиться до 15 числа месяца, следующего за расчетным, в то время как ранее этот срок был установлен на 10 число.
Депутат подчеркнул, что соответствующее изменение направлено на повышение удобства для граждан. Многие люди получают заработную плату после 10 числа, и дополнительное время позволяет им выполнить свои обязательства по оплате без риска возникновения краткосрочной просрочки, отметил Якубовский.
По словам парламентария, если платеж не будет произведен в установленный срок, это приведет к образованию задолженности. Важно помнить, что пени начинают начисляться не сразу. Согласно Жилищному кодексу, их начисление начинается с 31 дня после установленного срока оплаты, добавил он.
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