В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за август

06 сентября 2026, 07:37

Депутат Якубовский: россияне смогут оплатить ЖКУ за август до 15 сентября

Фото: iStock/Kiwis

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за август до 15 сентября включительно. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.