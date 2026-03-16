В Москве не хватает автомоек для обслуживания всех автомобилей города
В Москве не хватает автомоек для обслуживания всех автомобилей города. При почти четырех миллионах легковых машин столичная инфраструктура работает с высокой нагрузкой.
Как сообщает Telegram-канал Baza, на территории Москвы действует около шести тысяч автомоек разных типов. Это примерно 23% от всех подобных точек в России. Однако такого количества недостаточно для автопарка столицы, который на начало 2026 года насчитывал около четырех миллионов легковых автомобилей.
Из-за высокой загрузки многие мойки работают практически без перерывов. В результате водители часто сталкиваются с очередями, особенно в часы пик и в выходные дни.
Дополнительные задержки иногда возникают на роботизированных автомойках. По словам аналитиков, оборудование может временно останавливаться из-за нехватки воды или химических средств.
Похожие проблемы случаются и на мойках самообслуживания. Из-за очередей и технических пауз процедура, которая обычно занимает 10–15 минут, для некоторых водителей растягивается почти на час, а по выходным — ещё дольше.
Читайте также: