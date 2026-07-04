Россиян предупредили о бушующей лихорадке тенге на Бали
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые намерены провести отпуск на Бали, о сохраняющихся эпидемиологических рисках в Индонезии. В частности, на острове по‑прежнему высока вероятность заразиться лихорадкой денге, говорится на сайте ведомства.
С начала 2026 года в Индонезии зафиксировали свыше 34 тысяч случаев заболевания, при этом 81 человек скончался. Специалисты подчёркивают, что длительный перелёт и резкая смена часовых поясов делают организм туриста более восприимчивым к инфекциям. Кроме того, процесс акклиматизации способен временно снизить защитные функции иммунной системы.
Для минимизации риска заражения эксперты советуют путешественникам пользоваться средствами от насекомых, выбирать одежду, максимально закрывающую тело, применять москитные сетки и электрофумигаторы, а также избегать посещения заболоченных территорий.
Контроль за эпидемиологической обстановкой продолжается и на границе РФ. В пунктах пропуска действует система «Периметр», позволяющая оперативно анализировать и оценивать возможные угрозы.
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