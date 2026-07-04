Россиян предупредили о бушующей лихорадке тенге на Бали

04 июля 2026, 03:18

Роспотребнадзор предупредил туристов о рисках заражения лихорадкой денге на Бали

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые намерены провести отпуск на Бали, о сохраняющихся эпидемиологических рисках в Индонезии. В частности, на острове по‑прежнему высока вероятность заразиться лихорадкой денге, говорится на сайте ведомства.