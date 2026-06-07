Эксперт Минздрава заявила о возможности победить ожирение
Победить ожирение возможно, для этого объем потребляемой пищи должен соответствовать физической активности человека. Об этом рассказала РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева
По её словам, потребуется несколько поколений, чтобы общество адаптировалось к новой норме, где пища должна составлять лишь малый объем. Мокрышева подчеркнула, что человек должен расходовать столько энергии, сколько он потребляет.
Ранее в Минздраве РФ назвали размер живота, при котором мужчине ставят диагноз абдоминальное ожирение. Напомним, в феврале текущего года министерство здравоохранения РФ утвердило методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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