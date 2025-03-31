ДТП в Приморье унесло жизнь женщины, есть другие пострадавшие

Фото: Telegram «Полиция Приморья»
В Приморье случилась авария с летальным исходом. Вылет одного авто на «встречку» привел к смерти женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В Приморском крае на 393-м километре трассы А-370 «Уссури» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей Toyota. По предварительным данным, водитель Toyota Sienta выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Voxy.
Ранее сообщалось, в Мурманске после стрельбы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелок, получивший тяжелые ранения при задержании, обезврежен. Перед задержанием он начал стрелять по экипажу ППС.
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Фото: Telegram «Полиция Приморья»В результате аварии погибла женщина-пассажир Toyota Voxy.
Фото: Telegram «Полиция Приморья»
«Травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств и 7 пассажиров», — добавили в Telegram-канале «Полиция Приморья».На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и медики. Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: Telegram «Полиция Приморья»
Ранее сообщалось, в Мурманске после стрельбы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Стрелок, получивший тяжелые ранения при задержании, обезврежен. Перед задержанием он начал стрелять по экипажу ППС.
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Мария Моисеева