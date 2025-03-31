«Ждут, что РФ все простит»: В МИД оценили возможность возвращения зарубежных брендов

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Россия будет индивидуально рассматривать возможность возвращения западных компаний на свой рынок, несмотря на ожидания европейского бизнеса о быстром «прощении». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
Он отметил, что многие на Западе ошибочно полагали, что РФ не выдержит санкций во время СВО и сама попросит бизнес вернуться. Европейские фирмы полагали, что это позволит им диктовать свои условия.
Логвинов напомнил, что некоторые европейцы продолжили поддерживать контакт с РФ.
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«Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит», — указал дипломат.Однако решения о возвращении иностранных марок будут приниматься с учетом интересов российских производителей, чья продукция заменила западные аналоги.
Логвинов напомнил, что некоторые европейцы продолжили поддерживать контакт с РФ.
«Разве на оставшихся, а среди них есть и крупные фирмы, не оказывалось давление со стороны Брюсселя или национальных столиц? Уверен, что оказывалось. А значит, решение об уходе было продиктовано не только боязнью негативных последствий санкций», — заключил Логвинов в интервью ТАСС.Он подчеркнул, что компании уходили с рынка добровольно. Это отразило их отношение к России, а также желание обеспечить лишь свою безопасность.
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Мария Моисеева