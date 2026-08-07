Стоматолог объяснил, как долгая сидячая работа может отражаться на работе челюсти
Долгое сидение за монитором может привести не только к проблемам с позвоночником, но и к серьезным нарушениям в работе височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом 7 августа рассказал стоматолог-ортопед Герман Дьяк.
По словам специалиста, жевательные мышцы, шея и челюстной сустав функционируют как единая биомеханическая система, пишут «Известия». Неправильное положение головы и постоянное напряжение мышц шеи увеличивают нагрузку на сустав, что со временем может спровоцировать его дисфункцию.
В группе риска также находятся люди, страдающие бруксизмом (непроизвольным скрежетом зубами): в сочетании с неправильной осанкой эта привычка ускоряет развитие нарушений. Среди тревожных сигналов врач выделил хруст и щелчки в челюсти, боль при жевании, ограничение открывания рта, а также головные боли и дискомфорт в области лица и шеи.
При этом Дьяк уточнил, что изолированный щелчок без боли не является патологией. Однако при появлении болезненных ощущений, стираемости эмали, изменениях прикуса или регулярных мигренях необходима консультация специалиста.
Диагностика дисфункции ВНЧС требует комплексного подхода: помимо стоматологического осмотра, врачи используют КТ, цифровое моделирование челюстей, а также привлекают неврологов и реабилитологов. Стоматолог подчеркнул, что попытки устранить лишь локальный симптом без коррекции осанки и мышечного баланса неэффективны — организм представляет собой единую систему, и лечить ее необходимо комплексно.
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