Стоматолог объяснил, как долгая сидячая работа может отражаться на работе челюсти

07 августа 2026, 18:02

Стоматолог Дьяк: Постоянное напряжение шеи влияет на челюстной сустав

Фото: istockphoto/Bojan89

Долгое сидение за монитором может привести не только к проблемам с позвоночником, но и к серьезным нарушениям в работе височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом 7 августа рассказал стоматолог-ортопед Герман Дьяк.