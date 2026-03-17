Дерматолог назвала причины появления прыщей весной
Дерматолог Скорогудаева: дефицит витамина D может привести к появлению прыщей
Сезонное снижение иммунитета и дефицит витамина D могут привести к высыпаниям на коже весной. Об этом предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
Она пояснила, что прыщи могут появляться из-за сбоя в работе желудочно-кишечного тракта. Причиной может быть и ослабление иммунитета, который в зимний период работал в усиленном режиме и испытывает дефицит витаминов и микроэлементов.
«Кроме того, появление гнойных высыпаний может быть связано с недостатком витамина D. Он крайне важен для здоровья кожи, так как обладает способностью блокировать любые воспалительные процессы», — добавила Скорогудаева в разговоре с Москвой 24.
Эксперт посоветовала сдать анализ крови на витамин D и при выявлении дефицита восполнять его с помощью препарата. По словам врача, важно стараться сбалансированно питаться и употреблять меньше простых углеводов, которые часто становятся провокаторами возникновения различных воспалений на коже.
Тем не менее проблему высыпаний лучше решать с врачом, поскольку они могут оказаться акне, а это заболевание не связано с сезонными изменениями и возникает только в результате гормонального сбоя гормонального, заключила Скорогудаева.