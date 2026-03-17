Дерматолог назвала причины появления прыщей весной

17 марта 2026, 20:51

Дерматолог Скорогудаева: дефицит витамина D может привести к появлению прыщей

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Сезонное снижение иммунитета и дефицит витамина D могут привести к высыпаниям на коже весной. Об этом предупредила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.





Она пояснила, что прыщи могут появляться из-за сбоя в работе желудочно-кишечного тракта. Причиной может быть и ослабление иммунитета, который в зимний период работал в усиленном режиме и испытывает дефицит витаминов и микроэлементов.





«Кроме того, появление гнойных высыпаний может быть связано с недостатком витамина D. Он крайне важен для здоровья кожи, так как обладает способностью блокировать любые воспалительные процессы», — добавила Скорогудаева в разговоре с Москвой 24.