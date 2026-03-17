Стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова

РИА Новости: артист Твердохлебов умер от онкологии
Заслуженный артист РФ Дмитрий Твердохлебов ушел из жизни в возрасте 74 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщили в Московском театре оперетты.
Как утверждает источник РИА Новости, несмотря на проблемы со здоровьем Твердохлебов редко жаловался на самочувствие. Даже когда друзья интересовались его здоровьем, артист держался скромно.
«Он долго болел, давно уже. Из театра он ушел лет пять назад. У него страдали колени, ноги, была поставлена онкология. В комплексе все привело к этому», — заявил собеседник агентства.Коллектив культурного учреждения и коллеги Твердохлебова выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Они подчеркнули, что память об артисте, подарившем зрителям множество ярких ролей, сохранится в сердцах поклонников театрального искусства.