В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки
В МВД России назвали срок регистрации автомобиля после покупки. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно статье 8 закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля должен подать заявление в регистрационное подразделение ГАИ для постановки транспортного средства на учёт в течение 10 дней после покупки. МВД уточнило, что отсчет срока начинается с момента получения владельцем прав на автомобиль.
Ранее автоэксперт Егор Васильев высказался об идее обучать замене колеса в автошколах. По его словам, идея кажется сомнительной, так как в наше время не каждый водитель вынужден самостоятельно менять колесо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: