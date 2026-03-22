Россиян предупредили о лже-Telegram, оформляющем микрозаймы на пользователей
Мошенники предлагают россиянам установить Telegram, который, по их словам, работает на радиочастотах. Злоумышленники обещают, что мессенджер сможет функционировать даже без доступа к интернету. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Аферисты создали поддельное приложение «Телеги». Оно будто бы позволяет общаться через радиочастоты. Программа использует систему meshtastic: она отправляет текст и геолокацию даже там, где нет связи и интернета.
Когда пользователи скачивают приложение в AppStore, они дают согласие на использование номера телефона и доступ к другим приложениям. Благодаря этой уловке мошенники получают личную информацию из разных сервисов, если на тех не стоит пароль.
Само приложение не работает, и пользователи удаляют его. На следующий день им приходят сотни СМС с попытками взлома аккаунтов. Аферисты регистрируют номер телефона жертв на специальных сайтах и оформляют на них микрозаймы.
