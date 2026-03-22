Юрист рассказала, что грозит за кормление голубей у дома
Гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей. Об этом сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина.
Правозащитница отметила, что большое скопление птиц может нарушать санитарные нормы, создавать риск распространения инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов. Кроме того, голуби повреждают краску на автомобилях, скамейках и детских площадках.
Ошкина подчеркнула, что несоблюдение экологических требований, например, оставление неубранного корма для птиц, может быть квалифицировано как незаконное размещение отходов. За это гражданам грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — до 5 тысяч рублей.
Юрист добавила, что региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения, регулируя правила благоустройства. Если в результате кормления голубей будут повреждены скамейки, газоны или фасады зданий, ответственность может наступить в соответствии с региональными кодексами об административных правонарушениях.
