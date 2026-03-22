Россиян предупредили о штрафе за разведение огорода во дворе многоэтажек
Россиянам грозит штраф за разведение огорода во дворе многоквартирного дома без согласия других жильцов. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
Пачулия подчеркнул, что самовольное использование придомовой территории, включая создание огорода без согласия всех жильцов, может рассматриваться как нарушение прав собственников и повлечь за собой административные или гражданско-правовые санкции. По его мнению, одна из статей Гражданского кодекса предусматривает административный штраф в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей.
Он подчеркнул, что для устройства огорода на территории многоквартирного дома нужно провести общее собрание жильцов. В решении собрания должны быть четко обозначены границы огорода, правила его эксплуатации и порядок поддержания придомовой территории в надлежащем состоянии.
Читайте также: