Россиян предупредили о магазинном квасе с высоким содержанием алкоголя

09 июня 2026, 19:37

Глава ЦРНАП Шапкин: в магазинах продают квас с содержанием алкоголя около 4%

Фото: iStock/yashina.tanya90

Магазинный квас порой содержит больше положенных по нормативам 1,2% алкоголя, поскольку производители не останавливают процесс брожения, и он продолжается уже в бутылке. Об этом предупредил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.





В разговоре с URA.RU он уточнил, что в «живом» квасе иногда обнаруживают до 4% содержания спирта. Чтобы этого не было важно следить за технологией производства и останавливать брожение с помощью пастеризации или диоксида серы. Этот напиток фактически становится алкогольной продукцией, считает специалист.





«Такой квас должен продаваться в установленное время и только совершеннолетним, а у организации, которая его продает, должна быть соответствующая лицензия», — подчеркнул Шапкин.