Россиян предупредили о магазинном квасе с высоким содержанием алкоголя
Глава ЦРНАП Шапкин: в магазинах продают квас с содержанием алкоголя около 4%
Магазинный квас порой содержит больше положенных по нормативам 1,2% алкоголя, поскольку производители не останавливают процесс брожения, и он продолжается уже в бутылке. Об этом предупредил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
В разговоре с URA.RU он уточнил, что в «живом» квасе иногда обнаруживают до 4% содержания спирта. Чтобы этого не было важно следить за технологией производства и останавливать брожение с помощью пастеризации или диоксида серы. Этот напиток фактически становится алкогольной продукцией, считает специалист.
«Такой квас должен продаваться в установленное время и только совершеннолетним, а у организации, которая его продает, должна быть соответствующая лицензия», — подчеркнул Шапкин.
Эксперт добавил, что состав основной части брендов магазинного кваса все же соответствует принятым стандартам.