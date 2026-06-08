Стало известно о скрытой опасности кваса и кефира для автомобилистов

08 июня 2026, 09:09

Врач Рудковский: алкотестер может зафиксировать алкоголь после кваса или кефира

Фото: Istock/Yingko

Квас, кефир и безалкогольное пиво формально не считаются алкогольными, но для водителей существуют нюансы. Психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский отметил, что даже в безалкогольных напитках может содержаться до 0,5% спирта и приборы могут зафиксировать алкоголь.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист сообщил, что квас и кефир — продукты брожения, они содержат следы этанола. Безалкогольное пиво тоже не теряет алкоголь полностью после обработки. По словам нарколога, с медицинской точки зрения такие дозы не ухудшают реакцию водителя, но «хмельное» сохраняется в полости рта.

«Это так называемый «остаточный эффект». Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь ещё присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время показатель возвращается к нулю», — пояснил Рудковский.