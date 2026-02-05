Подмосковный производитель кваса приобретёт оборудование при поддержке региона
Компания «Фонтан» модернизирует производство безалкогольных напитков за счёт льготного займа. Его предоставление одобрил Фонд развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестиционный проект реализуют в Орехово-Зуевском городском округе.
«Региональный ФРП выделит компании в рамках модернизации производства розлива и упаковки кваса 150 млн рублей. Объём инвестиций в проект составит около 195 млн рублей», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.При поддержке ФРП Московской области компания закупит технологическое оборудование, проведёт его монтаж и наладку, подготовит к запуску. Это оборудование позволит производить каждый год свыше 3,5 млн литров кваса. Проект рассчитывают реализовать уже в этом году.
ООО «Фонтан» было основано в 2014 году. Производственные площади расположены в Орехово-Зуеве. Компания специализируется на выпуске хумуса и кваса.