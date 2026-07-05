Россиянам перечислили опасные сигналы трудоголизма и способы их устранения

05 июля 2026, 19:30

Фото: Istock/grinvalds

5 июля, в День трудоголика, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева рассказала, как понять, что работа вредит здоровью и жизни, и как вернуть баланс. По её словам, трудоголизм маскируют под ответственность, но он разрушает здоровье, отношения и самооценку.





В беседе с RT Васильева назвала опасные признаки: человек не отдыхает в выходные, постоянно проверяет почту, теряет интерес к близким и хобби, чувствует истощение даже после сна.

«Часто люди не замечают, как переступают эту грань. Сначала это просто желание сделать работу хорошо, потом — привычка брать задачи домой, затем появляются тревога и раздражение, и вот вы уже не можете уснуть без мыслей о дедлайнах. Это прямая дорога к выгоранию, снижению продуктивности и даже к серьёзным проблемам со здоровьем», — рассказала Мария.