Врачи предупредили об опасности «гречневого» метода приучения ребёнка к горшку
В соцсетях набирает популярность видео с матерью, которая приматывает скотчем гречку к стопам ребёнка. Женщина утверждает, что стимуляция помогает концентрироваться и чувствовать тело. По её мнению, как сообщает Telegram-канал Baza, это ускоряет приучение к горшку.
Пользователи восприняли ролик резко отрицательно. В комментариях способ сравнили с наказанием, когда ребёнка ставят коленями на крупу. Врач-педиатр Дарья Грипас предупредила, что подобные эксперименты могут навредить.
Вместо пользы они способны спровоцировать запоры и оставить серьёзный негативный след в психике. Процесс похода в туалет рискует стать для ребёнка тревожным, если он будет ассоциироваться с дискомфортом.
Педиатр подчёркнула: приучение к горшку должно протекать естественно. Дети со временем начинают самостоятельно распознавать позывы, и задача родителей — не мешать этому процессу, а не создавать лишние искусственные препятствия.
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