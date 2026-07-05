Врачи предупредили об опасности «гречневого» метода приучения ребёнка к горшку

05 июля 2026, 16:32

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

В соцсетях набирает популярность видео с матерью, которая приматывает скотчем гречку к стопам ребёнка. Женщина утверждает, что стимуляция помогает концентрироваться и чувствовать тело. По её мнению, как сообщает Telegram-канал Baza, это ускоряет приучение к горшку.