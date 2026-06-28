Россиян предупредили о мошеннических действиях с сим-картами

28 июня 2026, 08:31

Сенатор Шейкин: мошенники массово оформляют сим-карты на подставных лиц

Фото: iStock/west

Телефонные мошенники начали массово оформлять сим-карты на подставных лиц, чтобы обходить государственный контроль. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин.





По его словам, которые приводит ТАСС, злоумышленники привлекают граждан, которые за небольшое вознаграждение регистрируют номера на свои имена и передают их организаторам схем.

«Один из способов обхода — дропперство», — отметил парламентарий.