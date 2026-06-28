Россиян предупредили о мошеннических действиях с сим-картами
Сенатор Шейкин: мошенники массово оформляют сим-карты на подставных лиц
Телефонные мошенники начали массово оформлять сим-карты на подставных лиц, чтобы обходить государственный контроль. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин.
По его словам, которые приводит ТАСС, злоумышленники привлекают граждан, которые за небольшое вознаграждение регистрируют номера на свои имена и передают их организаторам схем.
«Один из способов обхода — дропперство», — отметил парламентарий.Такие сим-карты затем могут использоваться для обзвонов, фишинга и других мошеннических действий. Собеседник агентства уточнил, что в стране пока сохраняется теневой рынок уже активированных ранее сим-карт.
Для защиты от мошенничества Шейкин рекомендовал россиянам регулярно проверять список зарегистрированных на них номеров в личном профиле на портале «Госуслуги». Если там есть чужие или давно неиспользуемые контакты, их необходимо заблокировать.