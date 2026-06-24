Мошенники придумали новую схему обмана на фоне отключений горячей воды

24 июня 2026, 11:00

оригинал Фото: Медиасток.рф

Аферисты стали практиковать новую схему, связанную с летним отключением горячей воды. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Мошенники рассылают сообщения от имени управляющих компаний в мессенджерах и по электронной почте. Они предлагают проверить график отключения воды, для чего просят перейти по ссылке или скачать файл.

«Опасность заключается в том, что переход по ссылке ведёт на поддельный сайт. При регистрации злоумышленники получают доступ к личным данным жертвы на портале госуслуг. Скачивание файла может привести к установке вредоносного программного обеспечения, которое крадёт пароли, данные банковских карт, блокирует телефон и получает доступ к переписке», – рассказали в ГУРБ.