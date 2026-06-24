Мошенники придумали новую схему обмана на фоне отключений горячей воды
Аферисты стали практиковать новую схему, связанную с летним отключением горячей воды. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Мошенники рассылают сообщения от имени управляющих компаний в мессенджерах и по электронной почте. Они предлагают проверить график отключения воды, для чего просят перейти по ссылке или скачать файл.
«Опасность заключается в том, что переход по ссылке ведёт на поддельный сайт. При регистрации злоумышленники получают доступ к личным данным жертвы на портале госуслуг. Скачивание файла может привести к установке вредоносного программного обеспечения, которое крадёт пароли, данные банковских карт, блокирует телефон и получает доступ к переписке», – рассказали в ГУРБ.Чтобы распознать обман, нужно помнить, что управляющие компании редко используют для таких уведомлений мессенджеры. Официальная информация публикуется на сайтах УК, стендах в подъездах или городских порталах.
К тому же в сообщениях мошенников часто замечают орфографические ошибки, некачественные логотипы и странные адреса сайтов. Помимо этого, мошенники создают срочность, чтобы заставить жертву действовать без раздумий. Они произносят слова «Проверьте срочно!», «Только сегодня».
Узнать точные даты отключения горячей воды можно только из проверенных источников: на интерактивной карте коммунальных услуг, на информационных стендах в подъездах, по телефону диспетчерской службы дома или на сайте управляющей компании.
Получив странное сообщение, не нужно переходить по ссылкам или скачивать файлы. Лучше заблокировать отправителя, а затем сообщить о попытке мошенничества в свою управляющую компанию или в полицию.