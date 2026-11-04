Опубликована праздничная программа ко Дню народного единства в Москве
В Москве в День народного единства пройдёт масштабная праздничная программа — на городских культурных площадках состоится свыше 600 мероприятий. Гостей ждут концерты, лекции, экскурсии, кинопоказы, мастер‑классы и другие события.
По данным портала мэра столицы, в акции участвуют более 450 площадок — музеи, библиотеки, парки и иные учреждения культуры. Так, в фольклорном центре «Москва» представят программу «Моя великая Россия»: в неё войдут музыкальные и хореографические номера, раскрывающие культурные особенности разных регионов страны.
Сеть кинотеатров «Москино» запустила бесплатные показы в рамках Международной недели «Народы России». Зрителям покажут десятки художественных и документальных фильмов, посвящённых многообразию культур.
Департамент культуры Москвы анонсировал специальные праздничные программы с бесплатными экскурсиями — их подготовили кинопарк «Москино» и киностудия имени Горького. Также ждут посетителей Музей‑панорама «Бородинская битва» и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева.
Свою программу подготовили и столичные парки. Праздничные мероприятия с концертами, экскурсиями и мастер‑классами пройдут, в частности, в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», парке «Красная Пресня» и усадьбе Воронцово.
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