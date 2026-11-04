Опубликована праздничная программа ко Дню народного единства в Москве

04 ноября 2026, 03:04

День народного единства в Москве отметят на 450 площадках

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Москве в День народного единства пройдёт масштабная праздничная программа — на городских культурных площадках состоится свыше 600 мероприятий. Гостей ждут концерты, лекции, экскурсии, кинопоказы, мастер‑классы и другие события.