Свидетели по делу Усольцевых прошли проверку на полиграфе
В деле о пропаже семьи Усольцевых появились новые детали. Свидетелей, которые в день исчезновения находились в той же местности, проверили на полиграфе, сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход от посёлка Кутурчин в сторону горы Буратинка и не вернулись. Последние крупные поисковые мероприятия проходили в июне — июле 2026 года.
Сейчас следствие прорабатывает два вероятных маршрута передвижения семьи — в направлении горы Буратинка либо горы Мальвинка. По словам следователя, люди, которые в тот день ходили к первому объекту и вернулись обратно, не встречали Усольцевых. При этом полностью исключать возможность того, что группы могли разминуться, нельзя. Помимо проверки на полиграфе, у свидетелей осмотрели телефоны.
В настоящий момент приоритетной версией остаётся несчастный случай. Однако следователи не снимают со счетов и криминальный сценарий развития событий.
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