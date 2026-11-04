Свидетели по делу Усольцевых прошли проверку на полиграфе

04 ноября 2026, 01:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В деле о пропаже семьи Усольцевых появились новые детали. Свидетелей, которые в день исчезновения находились в той же местности, проверили на полиграфе, сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.