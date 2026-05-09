Россиян предупредили о мошеннических схемах вокруг капремонта
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с ТАСС сообщил, какие мошеннические схемы и мифы вокруг капремонта и списания долгов являются сегодня самыми распространенными и опасными для россиян.
Предложения о том, чтобы убрать из квитанции оплату капитального ремонта за деньги, являются мошенничеством. Как напомнил Гаврилов, обязанность платить за капремонт закреплена в Жилищном кодексе РФ и привязана к конкретной квартире. Полностью освобождены от взносов пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также собственники жилья в новых домах в первые годы после постройки. Ветеранам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляются льготы в размере 50 процентов.
Также стоит отметить, что истории о якобы существующих государственных программах, которые автоматически списывают долги, являются обманом. Гаврилов пояснил, что задолженность по кредитам, коммунальным услугам, налогам и штрафам можно урегулировать только через процедуру банкротства в суде или через многофункциональный центр (МФЦ).
Читайте также: