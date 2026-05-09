В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от ИИ
Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) зафиксировала первый в стране случай лечения зависимости от искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Gazzettino.
Газета сообщает о девушке примерно 20 лет, которая регулярно взаимодействовала с искусственным интеллектом. Постепенно она начала полагаться на ИИ, воспринимая его как близкого друга, и отдалилась от окружающего мира. Этот случай стал первым зарегистрированным примером зависимости от искусственного интеллекта, который привлек внимание службы по лечению зависимостей при местном управлении социальных услуг и здравоохранения в Венеции.
Главный врач учреждения Лаура Суарди отметила, что возникновение такой зависимости не было неожиданным. По её словам, искусственный интеллект, изучая человека, подстраивает свои ответы под его ожидания, что может привести к формированию зависимости.
