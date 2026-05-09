Москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло
Температура воздуха в Москве начнет расти с 11 мая. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Паршина отметила, что температура будет повышаться примерно до 14 мая. По её словам, в понедельник, 11 мая, будет до +18 градусов, во вторник — до +21, а 13 мая — до +23.
Однако в эти дни ожидаются небольшие кратковременные дожди, подчеркнула синоптик. Ночью температура опустится до 9–13 градусов.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в День Победы. Она подчеркнула, что температура воздуха 9 мая в Москве будет ниже климатической нормы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
