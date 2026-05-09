Россиян предупредили о переносчиках хантавируса в их домах
Очаги хантавирусов могут быть гораздо ближе, чем кажется. Об этом россиян предупредила в интервью Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина.
По словам врача, хантавирусы представлены несколькими видами, а их переносчиками могут быть хомяки, мыши (включая домашних и полевых), крысы и другие грызуны. Мескина отметила, что люди чаще инфицируются хантавирусами через выделения грызунов, такие как помет и моча. Эти инфекции относятся к зоонозным, то есть передающимся от животных к человеку. Передача вируса другим животным, например, собакам или кошкам, маловероятна.
В России наиболее распространена другая форма заболевания — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Риск особенно высок в некоторых регионах, таких как Сибирь и север страны. В Московском регионе случаи заболевания также встречаются, хотя и реже, подчеркнула медик.
Обычно в России заражение происходит не от человека к человеку, а через экскременты грызунов. Заражение чаще всего происходит во время полевых работ или уборки, когда поднимается пыль, загрязнения попадают на руки, и вирус проникает в организм, объяснила инфекционист.
Экскременты грызунов могут загрязнять продукты, такие как капуста, морковь, яблоки и другие овощи и фрукты, особенно если грызуны обитают в погребе, добавила Мескина. Поэтому важно тщательно мыть продукты и соблюдать осторожность при уборке помещений, где могли находиться грызуны, заключила эксперт.
