Мошенники обманом заставили москвича похитить ценности и золото на 877 тыс. руб.
Мошенники обманом заставили 22-летнего москвича Михаила похитить чужие ценности и золото. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Михаилу позвонили лжесотрудницы военкомата и налоговой, заявив о переводе денег террористам. Позже мужчина из «Росфинмониторинга» обвинил жертву в финансировании терроризма, а «майор ФСБ» подтвердил это.
Москвичу поручили обыск по видеосвязи и отправили за золотом к «внештатному сотруднику». На улице Милашенкова он встретил девушку в красных тапочках, произнёс кодовое слово «собака» и получил пакет с деньгами и украшениями. Затем мужчина отнёс содержимое в ломбард на Бутырской, где его оценили в 200 тысяч рублей, и получил ещё семь тысяч после обмена валюты.
По указанию куратора Михаил приехал в башню «Санкт-Петербург» делового центра «Москва-Сити», передал 212 тысяч рублей и обменял их на криптовалюту. Аферисты убедили его, что средства пошли в госказну как помощь государству. Суммарный ущерб превысил 877 тысяч рублей.
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