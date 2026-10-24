Мошенники за полгода выманили у 81-летней москвички более 19,5 млн рублей
Мошенники за полгода выманили у 81-летней москвички более 19,5 млн рублей. Подробности приводит столичная прокуратура.
Аферисты позвонили пенсионерке и сообщили о якобы перерасчёте пенсии. Женщина продиктовала код из сообщения. Затем с ней связалась лжесотрудница «Госуслуг» и рассказала о взломе личного кабинета.
После этого вышел на связь лжеправоохранитель и запугал москвичку переводом денег за границу. Почти полгода пенсионерка общалась с мошенниками по новому телефону, снимала деньги со счетов и передавала курьерам с кодовым словом.
Ещё один телефон она оставила в коробке в подъезде по указанию аферистов. Общая сумма похищенного превышает 19,5 млн руб. Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, находится на контроле в Головинской межрайонной прокуратуре.
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