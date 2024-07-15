Россиян предупредили о мошенничествах в игре в «хомяка»

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что в игре Hamster Kombat может использоваться ряд мошеннических схем.
Так, мошенники могут попросить у пользователя номер карты и код из СМС якобы для перевода денег, украсть аккаунт и перехватить нужную им информацию. Опасность может подстерегать пользователя и в случае, если к аккаунту привязан кошелёк.
А коммерческий директор IT-компании SafeTech Дарья Верестникова предупредила о том, что мошенники придумывают новые схемы обмана граждан, представляясь службами энергосбытовых компаний.
Ранее сотрудники Следственного комитета России выявили новую схему мошенничества. Так, злоумышленники создают фейковые сайты ведомства, с помощью которых выманивают деньги у участников специальной военной операции.
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«Соблюдение мер предосторожности и здравого смысла поможет защитить себя от потерь и неприятностей, связанных с использованием этой игрушки», — резюмировал в беседе с RT Шутов.
А коммерческий директор IT-компании SafeTech Дарья Верестникова предупредила о том, что мошенники придумывают новые схемы обмана граждан, представляясь службами энергосбытовых компаний.
«Схема мошенничества со звонками от имени энергосбытовых компаний новая. Многие граждане уже знают о том, что раскрытие кодов несет в себе киберриски, поэтому злоумышленники придумывают всё новые легенды, порой чрезвычайно правдоподобные, чтобы убедить граждан всё же назвать код из SMS», — отметила в беседе с «Известиями» Верестникова.
Ранее сотрудники Следственного комитета России выявили новую схему мошенничества. Так, злоумышленники создают фейковые сайты ведомства, с помощью которых выманивают деньги у участников специальной военной операции.
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Мелисса Тимофеева