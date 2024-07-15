Берут кредит и выводят деньги: Стал известен новый способ мошенничества через телефон

Фото: iStock/Diy13
Мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. После этого они выманивают код из SMS для доступа к «Госуслугам». Получив доступ в личный кабинет, мошенники берут кредит и выводят деньги.
Правоохранительные органы возбудили уже десятки уголовных дел. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.
Мошенники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Аферисты оформляют страницы, используя стиль и логотип официальных площадок ведомства, где размещают ложную информацию от имени Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации или же провести махинации с чужими средствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Программа кибергигиены познакомила с правилами безопасности 10 млн человек
На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»
«Сниму порчу»: Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
Правоохранительные органы возбудили уже десятки уголовных дел. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.
Мошенники создали фейковый сайт Следственного комитета для обмана участников СВО. Аферисты оформляют страницы, используя стиль и логотип официальных площадок ведомства, где размещают ложную информацию от имени Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации или же провести махинации с чужими средствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Программа кибергигиены познакомила с правилами безопасности 10 млн человек
На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»
«Сниму порчу»: Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
Дарья Осипова