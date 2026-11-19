19 ноября 2026, 12:08

Юрист Чирикова: пропущенный стаж восстанавливается по трудовой книжке и приказам

Фото: iStock/mars58

Россиянам, которым не хватает стажа для страховой пенсии, нужно начать с выписки из индивидуального лицевого счёта. Об этом рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.





Эксперт пояснила, что в выписке указаны учтённые периоды работы и величина индивидуального пенсионного коэффициента. Для выхода на пенсию в 2026 году нужны 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.



Пропущенные периоды можно восстановить по трудовой книжке, договорам, приказам и справкам о заработке.





«При ликвидации организации сведения запрашивают у правопреемника или в архиве. После сбора подтверждений подают заявление о корректировке лицевого счёта», — отметила Чирикова.

«В 2026 году её оформляют женщины 1962 года рождения с 64 лет и мужчины 1957 года рождения с 69 лет», — подчеркнула Чирикова.