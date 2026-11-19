Юрист объяснила, как будущему пенсионеру найти пропущенный стаж
Юрист Чирикова: пропущенный стаж восстанавливается по трудовой книжке и приказам
Россиянам, которым не хватает стажа для страховой пенсии, нужно начать с выписки из индивидуального лицевого счёта. Об этом рассказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.
Эксперт пояснила, что в выписке указаны учтённые периоды работы и величина индивидуального пенсионного коэффициента. Для выхода на пенсию в 2026 году нужны 15 лет страхового стажа и 30 ИПК.
Пропущенные периоды можно восстановить по трудовой книжке, договорам, приказам и справкам о заработке.
«При ликвидации организации сведения запрашивают у правопреемника или в архиве. После сбора подтверждений подают заявление о корректировке лицевого счёта», — отметила Чирикова.
В стаж входят военная служба, период получения пособия по безработице и уход за людьми, которым он необходим. С 2026 года время ухода родителя за каждым ребёнком до полутора лет учитывается без ограничения по числу детей. За полтора года начисляют до 2,7 ИПК за первого ребёнка, 5,4 — за второго и 8,1 — за третьего и последующих.
Недостающий стаж можно заработать и добровольными взносами. Они доступны плательщикам налога на профессиональный доход, россиянам, работающим за рубежом, и неработающим гражданам без обязательного страхования. Взнос в 71 525,52 рубля за полный год даёт год стажа и около 1,09 ИПК. Максимальный платёж в 572 204,16 рубля даёт тот же год стажа и 8,72 ИПК.
Если стажа или баллов всё равно не хватает, положена социальная пенсия по старости.
«В 2026 году её оформляют женщины 1962 года рождения с 64 лет и мужчины 1957 года рождения с 69 лет», — подчеркнула Чирикова.
С 1 апреля 2026 года её базовый размер составляет 9424,12 рубля. Неработающим пенсионерам с низким доходом доплачивают до региональной величины прожиточного минимума.