Россиянам досрочно перечислят июньские пенсии перед длинными выходными
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что пенсионные выплаты за июнь россиянам перечислят досрочно из-за длинных выходных ко Дню России. Деньги поступят до 11 июня включительно. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что такая практика действует регулярно. Обычно пенсии зачисляют с 12 по 15 число месяца. В 2026 году на этот период приходятся праздничные и выходные дни в связи с Днем России. Нилов напомнил, что похожая ситуация уже возникала в начале года. Тогда из-за январских праздников пенсионеры начали получать выплаты еще в декабре.
День России — государственный праздник, который ежегодно отмечают 12 июня. Он связан с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Позже эта дата получила современное название — День России. Праздник символизирует независимость страны, единство народа, уважение к ее истории и ответственность граждан за будущее Отечества.
