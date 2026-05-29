Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В пятницу в Москве ожидаются кратковременные дожди и прохладная погода, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом пишет РИА Новости.
Северо-западный ветер сохранит скорость пять — десять метров в секунду. Ночью температура в Москве составит плюс четыре — плюс шесть градусов, по области — плюс три — плюс восемь. Днем воздух в столице прогреется до плюс одиннадцати — плюс тринадцати градусов, по региону — до плюс восьми — плюс тринадцати. Позднякова добавила, что температура окажется ниже климатической нормы на семь градусов.
Одеваться лучше по-осеннему многослойно: футболка или лонгслив, сверху свитер или худи, а также легкая куртка или ветровка. Обувь лучше выбрать закрытую и желательно непромокаемую. Зонт тоже не помешает. На вечер особенно стоит одеться теплее, так как температура сильно понизится.
Читайте также: