17 февраля 2026, 11:22

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

22 февраля спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» проведёт международную акцию «Быть здоровым — это модно!». В этом году она посвящена Году единства народов России и пройдёт более чем в 60 городах страны и 10 дружественных государствах.