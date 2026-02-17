Клуб «ЯРОПОЛК» проведёт международную акцию «Быть здоровым — это модно!»
22 февраля спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» проведёт международную акцию «Быть здоровым — это модно!». В этом году она посвящена Году единства народов России и пройдёт более чем в 60 городах страны и 10 дружественных государствах.
Мероприятие состоится в формате телемоста, что позволит участникам из разных регионов видеть друг друга в прямом эфире. Главной площадкой станет Красногорск — площадь ДК «Подмосковье». Организаторы ожидают тысячи участников и зрителей.
Кульминацией станет массовое обливание холодной водой. Принять участие смогут все желающие от пяти лет. Организаторы называют акцию символом силы духа и личного преодоления.
В Красногорске также пройдёт зимний турнир по многоборью ГТО. Победителям обещают денежные призы и подарки. Для гостей подготовят спортивные активности, семейные зоны и бесплатную полевую кухню.
Для участия в обливании и кроссфите требуется обязательная регистрация на официальном сайте акции. Количество мест ограничено.
